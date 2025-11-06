Фото: иллюстративное

В Середино-Будской общине Сумской области в результате обстрела гражданского автомобиля пострадали два человека, среди которых несовершеннолетний ребенок

Предварительные данные об инциденте сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской громаде. Предварительно ранены два человека, среди них – несовершеннолетний ребенок. Пострадавших транспортируют в больницу", – рассказал Олег Григоров.

Обстоятельства атаки уточняются, продолжаются проверки и сбор информации о возможных повреждениях и состоянии пострадавших.

Ночью 6 ноября российские военные массированно атаковали беспилотниками Каменское в Днепропетровской области. В результате атаки частично разрушены крыша и перекрытие в одном из подъездов четырехэтажки. Пострадали 8 человек. Из-под завалов четырехэтажного дома достали тело, частично разрушившееся во время утренних обстрелов.

Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях, повредив колеи и усложнив работу транспорта.

Ранее сообщалось, в ночной атаке российских беспилотников на Украину силы ПВО обезвредили большинство целей. В общем, под угрозой оказались критические объекты по всей стране, а враг пытался прорвать оборону по разным направлениям.