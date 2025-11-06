16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 14:50

В Сумской области враг обстрелял гражданский автомобиль: двое травмированных, среди них ребенок

06 ноября 2025, 14:50
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Середино-Будской общине Сумской области в результате обстрела гражданского автомобиля пострадали два человека, среди которых несовершеннолетний ребенок

Предварительные данные об инциденте сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской громаде. Предварительно ранены два человека, среди них – несовершеннолетний ребенок. Пострадавших транспортируют в больницу", – рассказал Олег Григоров.

Обстоятельства атаки уточняются, продолжаются проверки и сбор информации о возможных повреждениях и состоянии пострадавших.

Ночью 6 ноября российские военные массированно атаковали беспилотниками Каменское в Днепропетровской области. В результате атаки частично разрушены крыша и перекрытие в одном из подъездов четырехэтажки. Пострадали 8 человек. Из-под завалов четырехэтажного дома достали тело, частично разрушившееся во время утренних обстрелов.

Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях, повредив колеи и усложнив работу транспорта.

Ранее сообщалось, в ночной атаке российских беспилотников на Украину силы ПВО обезвредили большинство целей. В общем, под угрозой оказались критические объекты по всей стране, а враг пытался прорвать оборону по разным направлениям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область громада обстрел гражданское авто раненые ребенок
Утренний удар в Каменском унес жизнь мужчины – тело достали из-под завалов дома
06 ноября 2025, 14:36
Ребенку из Ивано-Франковска сделали сверхсложную операцию, признанную лучшей в мире
05 ноября 2025, 19:55
В Краматорске россияне обстреляли спасательную часть
05 ноября 2025, 14:35
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября 2025, 17:15
В Тернополе полицейские задержали мужчину, требовавшего 4000 долларов за услугу "уклонения от службы"
06 ноября 2025, 16:55
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 16:22
Украинцы могут получать две пенсии за работу в Украине и Польше
06 ноября 2025, 16:19
Оккупанты пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману, — 11-й корпус
06 ноября 2025, 16:10
Пограничникам предлагали более 22 миллионов: в ГПСУ рассказали о попытках уехать за границу за взятку
06 ноября 2025, 16:10
В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть раненые
06 ноября 2025, 16:06
Новые санкции против РФ: что запрещено и на кого распространяются
06 ноября 2025, 16:06
Финмониторинг во главе с Прониным более полугода не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, — УП
06 ноября 2025, 15:58
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
06 ноября 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »