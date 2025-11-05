20:00  05 ноября
05 ноября 2025, 19:55

Ребенку из Ивано-Франковска сделали сверхсложную операцию, признанную лучшей в мире

05 ноября 2025, 19:55
фото: Центр Детской Медицины. Западноукраинский специализированный центр
Малышу из Ивано-Франковска, который родился с патологией губы и неба, провели сверхсложную операцию с участием врачей из разных стран мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр детской медицины. Западноукраинский специализированный центр.

Как отмечается, мальчик из Ивано-Франковска родился с двусторонней щелью губы и неба типа 3.

"Это тяжелая патология, требующая комплексного и командного лечения. Еще во время беременности семья обратилась к нам за консультацией, и уже в первые дни жизни ребенка началась подготовка к операции", – рассказал детский и пластический хирург Orest Leshnevsky

По 3D-сканированию, проведенному в Ивано-Франковске, в Турции были напечатаны индивидуальные NAM-пластины, которые помогли подготовить ребенка к операции. Чтобы доставить их в Украину, наши врачи организовали сложную международную логистику.

В течение трех месяцев родители бережно ухаживали за пластинами, приезжали на смотры, поддерживали каждый этап подготовки.

"История маленького пациента покорила мир. На 10-м Международном ортодонтическом конгрессе в Рио-де-Жанейро врач из Турции Beyçe Karaman представила клинический случай нашей команды и получила награду за лучший клинический кейс в мире", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, во Львове хирурги выпрямили ребенку позвоночник, искривленный на 160 градусов. 12-летняя девушка со сколиозом четвертой степени перенесла две сверхсложные операции подряд и провела под наркозом 18 часов.

