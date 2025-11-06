Фото: Днепропетровская ОВА

В Каменском в результате массированной атаки российских беспилотников погиб один человек, еще восемь получили ранения. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия уже завершены

Об этом сообщил ТИО главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

По данным местных властей, во время атаки в городе возникло несколько пожаров, частично разрушены крыша и перекрытие четырехэтажного жилого дома, повреждены автомобили и инфраструктура, в том числе транспортное предприятие.

Атаки из беспилотников также были зафиксированы в Петропавловской громаде Синельниковского района, где загорелось здание коммунального предприятия и на территории Никопольщины. Там российские FPV-дроны и артиллерия повредили пятиэтажку, частный дом и линию электропередач в Никополе и Покровской громаде.

Ночью 6 ноября российские военные массированно атаковали беспилотниками Каменское в Днепропетровской области. В результате атаки частично разрушены крыша и перекрытие в одном из подъездов четырехэтажки. Пострадали 8 человек.

Ранее сообщалось, что в ночной атаке российских беспилотников на Украину силы ПВО обезвредили большинство целей. В общем, под угрозой оказались критические объекты по всей стране, а враг пытался прорвать оборону по разным направлениям.