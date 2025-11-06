Фото: ілюстративне

У Середино-Будській громаді Сумської області внаслідок обстрілу цивільного автомобіля постраждали двоє людей, серед яких неповнолітня дитина

Попередні дані про інцидент повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранені двоє людей, серед них – неповнолітня дитина. Наразі постраждалих транспортують до лікарні", – розповів Олег Григоров.

Обставини атаки наразі уточнюються, тривають перевірки та збір інформації про можливі пошкодження та стан постраждалих.

Вночі 6 листопада російські військові масовано атакували безпілотниками Кам'янське в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Постраждали 8 людей. З-під завалів чотириповерхового будинку дістали тіло, який частково зруйнувався під час ранкового обстрілу.

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях, пошкодивши колії та ускладнивши роботу транспорту.

Раніше повідомлялося, в нічній атаці російських безпілотників на Україну сили ППО знешкодили більшість цілей. Загалом під загрозою опинилися критичні об'єкти по всій країні, а ворог намагався прорвати оборону з різних напрямків.