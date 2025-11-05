08:39  05 ноября
В Хмельницком из-за смерти пациентки будут судить нейрохирурга
800 тыс. грн за чужую землю: киевлянину светит до 8 лет заключения
В Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц
Из-за обстрелов россиян часть Сум осталась без света

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Сумах временно обесточена часть города из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов

Об этом сообщает Сумской городской совет, передает RegioNews.

"Из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов временно обесточена часть города Сумы. Энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации", – говорится в сообщении.

Других деталей по поводу повреждений или пострадавших пока не предоставлено.

Напомним, враг нанес удары по энергетическим объектам Донецкой, Сумской и Черниговской областей. В Минэнерго сообщили, аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

