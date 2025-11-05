Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня графики почасовых отключений применяются с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины. Кроме того, с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 5 ноября российская армия атаковала Украину 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 61 дрон.