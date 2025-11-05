Через обстріли росіян частина Сум залишилася без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Сумах тимчасово знеструмлена частина міста через аварійне відключення на одному з енергооб'єктів

Про це повідомляє Сумська міська рада, передає RegioNews.

"Через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів тимчасово знеструмлена частина міста Суми. Енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації", – йдеться в повідомленні.

Інших деталей щодо пошкоджень чи постраждалих поки не надано.

Нагадаємо, ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей. У Міненерго повідомили, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.