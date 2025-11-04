08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
08:11  04 листопада
На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати
07:34  04 листопада
Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
04 листопада 2025, 08:16

На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень

04 листопада 2025, 08:16
Фото: поліція
Правоохоронці завершили розслідування щодо невролога з Охтирського району. Лікар отримав хабар за внесення даних у медичні документи та за висновок

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідчі встановили, що пацієнт звернувся до лікаря зі скаргою на біль у спині. У вересні–жовтні 2025 року медик оформив потрібні документи й під час зустрічі отримав 20 тисяч гривень за "допомогу". Поліція зафіксувала передачу грошей та вилучила кошти й медичні документи.

Лікаря судитимуть за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, раніше одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи про обмежену придатність до служби. Фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення.

суд хабар Сумська область Лікар медична документація
