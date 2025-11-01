Иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 1 ноября, российские военные в очередной раз атаковали энергообъекты Сумской громады

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Россия пытается давить на мирных людей. Работаем над восстановлением – привлеченные энергетики, спасатели, все ответственные службы", – говорится в сообщении.

Во время сбития вражеских дронов получил ранение 33-летний житель громады. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 1 ноября РФ атаковала Украину 223 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 140 из них – "шахеды". ПВО обезвредила 206 дронов.