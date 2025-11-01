Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"росія намагається тиснути на мирних людей. Працюємо над відновленням – залучені енергетики, рятувальники, усі відповідальні служби", – йдеться у повідомленні.

Під час збиття ворожих дронів дістав поранення 33-річний житель громади. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада РФ атакувала Україну 223 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 140 із них – "шахеди". ППО знешкодила 206 дронів.