23:30  31 октября
В Украине изменились цены на популярный овощ: какие теперь ценники в супермаркетах
19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
01:50  01 ноября
"Мне не до праздников": певица Даша Астафьева призналась, почему она до сих пор не замужем
01 ноября 2025, 10:48

ПВО обезвредила 206 из 223 российских дронов: есть попадания на семи локациях

01 ноября 2025, 10:48
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 1 ноября РФ атаковала Украину 223 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 140 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 206 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других типов, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на семь локациях.

ПВО обезвредило 206 из 223 российских дронов: есть попадания на семи локациях

Напомним, в ночь на 1 ноября российская армия атаковала Полтавскую область. Под ударом оказался один из объектов газодобывающей отрасли.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
