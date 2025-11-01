Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 ноября РФ атаковала Украину 223 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 140 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 206 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других типов, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на семь локациях.

Напомним, в ночь на 1 ноября российская армия атаковала Полтавскую область. Под ударом оказался один из объектов газодобывающей отрасли.