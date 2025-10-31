Російська атака на Суми: постраждали 11 людей, серед них – четверо дітей

Фото: ДСНС

Вночі 31 жовтня російська армія здійснила серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі міста Суми

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Бійці ДСНС врятували 12 жителів багатоповерхівки.

У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею був пошкоджений одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі загасили.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки травмовані 11 людей, серед них – четверо дітей.

Нагадаємо, вночі 31 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Суми, запустивши десять безпілотників протягом лише однієї години.