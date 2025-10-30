09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
01:30  30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
30 жовтня 2025, 09:17

Удари росіян по Сумщині: у поліції розповіли про наслідки обстрілів

30 жовтня 2025, 09:17
Фото: поліція
Упродовж минулої доби російські війська здійснили 29 обстрілів території Сумської області. Під вогнем були 24 населені пункти

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Росіяни атакували громади різними видами озброєння – авіабомбами, дронами, артилерією, мінометами та гранатометами.

Внаслідок обстрілу у Юнаківській громаді загинув місцевий мешканець.

У Сумах пошкоджені 7 будинків на базі відпочинку. У Краснопільській громаді зазнала пошкоджень будівля ліцею, у Середино-Будській громаді – приватний будинок.

Російські обстріли Сумщини: поліцейські фіксують наслідки
Удари росіян по Сумщині: у поліції розповіли про наслідки обстрілів
Удари росіян по Сумщині

Нагадаємо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.

