Російські обстріли Сумщини: поліцейські фіксують наслідки

Фото: поліція

Упродовж минулої доби російські війська здійснили 29 обстрілів території Сумської області. Під вогнем були 24 населені пункти

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Росіяни атакували громади різними видами озброєння – авіабомбами, дронами, артилерією, мінометами та гранатометами.

Внаслідок обстрілу у Юнаківській громаді загинув місцевий мешканець.

У Сумах пошкоджені 7 будинків на базі відпочинку. У Краснопільській громаді зазнала пошкоджень будівля ліцею, у Середино-Будській громаді – приватний будинок.

Нагадаємо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.