Один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов Харьковщины

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате обстрелов в селе Подолы погибла 57-летняя женщина. Еще двое мирных жителей получили ранения: 61-летний мужчина в селе Тищеновка и 61-летний житель села Осиново. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военного преступления против мирного населения.

Местные жители призывают соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Напомним, в ночь на 26 октября российские войска совершили атаку по Украине, запустив 101 ударный беспилотник типов Shahed, Гербера и других. Зафиксировано попадание пяти беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще в пяти населенных пунктах.