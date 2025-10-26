18:20  26 октября
Дожди, ветер и мокрый снег: какой будет погода в Украине 27 октября
13:52  26 октября
Перелезал через вагон: в Одесской области 8-летнего ребенка ударило током
13:21  26 октября
На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем
26 октября 2025, 14:56

Один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов Харьковщины

26 октября 2025, 14:56
Фото: Национальная полиция
Утром 26 октября армия РФ нанесла удары по населенным пунктам Купянского района Харьковской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате обстрелов в селе Подолы погибла 57-летняя женщина. Еще двое мирных жителей получили ранения: 61-летний мужчина в селе Тищеновка и 61-летний житель села Осиново. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военного преступления против мирного населения.

Местные жители призывают соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Напомним, в ночь на 26 октября российские войска совершили атаку по Украине, запустив 101 ударный беспилотник типов Shahed, Гербера и других. Зафиксировано попадание пяти беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще в пяти населенных пунктах.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
