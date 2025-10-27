07:19  27 жовтня
Російська атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 33
07:58  27 жовтня
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
07:45  27 жовтня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: мікроавтобус з'їхав у кювет
27 жовтня 2025, 06:57

Російська атака на Сумщині: безпілотник влучив у мікроавтобус із людьми

27 жовтня 2025, 06:57
Фото: Сумська ОВА
У Сумському районі російські війська вдарили безпілотником по рейсовому мікроавтобусу. Є загиблий та поранені

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару загинув 69-річний чоловік, ще 13 людей дістали поранення – десять жінок, один чоловік та двоє дітей віком 15 і 8 років.

Двоє поранених, серед них дитина, перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя.

Григоров зазначив, що інцидент стався на ділянці дороги, яку ворог неодноразово атакував дронами. Нині там діють обмеження, а для пасажирського транспорту визначені резервні, безпечніші маршрути.

Посадовець закликав громадян не ігнорувати вимоги безпеки, адже це може коштувати життя.

Як відомо, росіяни цілеспрямовано атакують мирне населення. Так, з початку жовтня на Сумщині внаслідок російських атак загинули п'ятеро мирних жителів, ще 44 людини отримали поранення, серед них – діти

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками залізничну станцію в Сумській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників.

