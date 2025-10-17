11:54  17 октября
17 октября 2025, 12:37

В Сумской области несовершеннолетнего судили за государственную измену

17 октября 2025, 12:37
Иллюстративное фото
Шосткинский горрайонный суд Сумской области признал местного жителя виновным в государственной измене. Известно, что несовершеннолетнего парня завербовали россияне

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2022 году несовершеннолетний юноша попал в агентурную сеть РФ. Там он был около двух лет. В частности, подросток передал координаты ГП "Шосткинский завод "Звезда", где размещалось производство боеприпасов и военнослужащие Сил обороны Украины в административных зданиях. За период сотрудничества обвиняемого с РФ завод обстреляли четыре раза.

В переписках с россиянами парень говорил, что якобы благодаря ему была уничтожена колонна ВСУ в районе города Кролевец и уничтожен склад боеприпасов в Шостке. Уже в июне 2024 года он был задержан. В его телефоне обнаружили много изображений с враждебной символикой и пророссийские телеграм-каналы.

В СИЗО во время допросов подросток говорил, что якобы хотел заработать деньги и предоставлять врагу ложную информацию, но из-за угроз ему пришлось согласиться сотрудничество. Призыв к удару по зданию ТЦК и СП он объяснил тем, что действовал в состоянии стресса, потому что мобилизовали его дядю.

На суде он продолжал отрицать вину. Однако следствие имело достаточно доказательств. Суд считал объяснение обвиняемого нелогичными.

Несовершеннолетнего приговорили к 8 годам заключения.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слив" данные ВСУ россиянам. Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.

предательство подростки госизмена Сумская область
