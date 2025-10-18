РФ атакувала Суми, є поранені

фото: Сумська ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначається, є влучання поблизу освітніх закладів та в об'єкти залізничної інфраструктури.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу.

Пізніше у ДСНС повідомили, що внаслідок атаки поранення отримали двоє людей.

Нагадаємо, у Сумській області неповнолітнього судили за державну зраду. За співпрацю із росіянами його засудили до 8 років ув'язнення.