18 жовтня
Завтра в Україні пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом
20:52  18 жовтня
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
19:44  18 жовтня
РФ атакувала Суми, є поранені
18 жовтня 2025, 19:44

РФ атакувала Суми, є поранені

18 жовтня 2025, 19:44
фото: Сумська ОВА
У суботу, 18 жовтня, армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сумської громади ударними дронами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначається, є влучання поблизу освітніх закладів та в об'єкти залізничної інфраструктури.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу.

Пізніше у ДСНС повідомили, що внаслідок атаки поранення отримали двоє людей.

Нагадаємо, у Сумській області неповнолітнього судили за державну зраду. За співпрацю із росіянами його засудили до 8 років ув'язнення.

Суми Сумська область атака РФ війна
16 жовтня 2025
15 жовтня 2025
09 жовтня 2025
03 жовтня 2025
07 серпня 2025
