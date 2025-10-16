На Сумщині прикордонники знищили 16 російських безпілотників
Українські прикордонники знову знищили більше півтора десятка російських дронів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, впродовж минулої доби бійці 5 прикордонного загону на Сумщині загалом знищили 16 ворожих ударних безпілотників: 1 "шахед", 2 "італмас", 1 "молнію" та 12 FPV-дронів, з яких 1 був керований за допомогою оптоволокна.
Крім того, на Сумщині бійці бригади "Сталевий кордон" знищили модернізований аналог іранського "shahed-238" – реактивний БпЛА "герань-3".
Нагадаємо, від початку жовтня на Сумщині внаслідок російських атак загинули п'ятеро мирних жителів, ще майже півсотні осіб отримали поранення. Серед них – діти.
Ворог обстріляв Шосткинщину на Сумщині: поранено 35-річного чоловіка та 47-річну жінкуВсі новини »
15 жовтня 2025, 20:11РФ атакувала Україну 113 БпЛА: ППО збила 86 дронів
15 жовтня 2025, 10:19
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
16 жовтня 2025, 13:33Зеленський про нічні удари: РФ б'є по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами
16 жовтня 2025, 13:29На Дніпропетровщині чоловік коригував удари росіян по аеропорту
16 жовтня 2025, 13:15Масована атака РФ на енергосистему: ППО збила понад 280 цілей
16 жовтня 2025, 12:55Під Києвом шахраї продали будинок футболіста
16 жовтня 2025, 12:45В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
16 жовтня 2025, 12:39Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
16 жовтня 2025, 12:17В Одесі намагались продати рідкісний артефакт часів Римської Імперії
16 жовтня 2025, 11:56Одесу тимчасово очолив Коваль: що відомо про нового в.о. мера
16 жовтня 2025, 11:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »