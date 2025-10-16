12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 12:31

На Сумщині прикордонники знищили 16 російських безпілотників

16 жовтня 2025, 12:31
фото: ДПСУ
Українські прикордонники знову знищили більше півтора десятка російських дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, впродовж минулої доби бійці 5 прикордонного загону на Сумщині загалом знищили 16 ворожих ударних безпілотників: 1 "шахед", 2 "італмас", 1 "молнію" та 12 FPV-дронів, з яких 1 був керований за допомогою оптоволокна.

Крім того, на Сумщині бійці бригади "Сталевий кордон" знищили модернізований аналог іранського "shahed-238" – реактивний БпЛА "герань-3".

Нагадаємо, від початку жовтня на Сумщині внаслідок російських атак загинули п'ятеро мирних жителів, ще майже півсотні осіб отримали поранення. Серед них – діти.

Сумська область війна БПЛА ДПСУ Сумщина
