На Сумщині вводять додаткові аварійні відключення електроенергії

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області вводяться додаткові спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ) електроенергії

Про це повідомило АТ "Сумиобленерго", передає RegioNews.

У компанії пояснили, що СГАВ – це комплекс заходів для розвантаження енергосистеми, який реалізується шляхом відключення ліній 35–110 кВ, трансформаторів та секцій шин на підстанціях відповідного класу напруги.

Вводяться та відміняються вони за спеціальною командою диспетчера "Укренерго".

В обленерго наголосили, що неможливо повідомити споживачів про точну тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ або СГАВ.

Нагадаємо,зранку у п'ятницю вже були запроваджені першочергові графіки аварійних відключень. Крім Сумщини, для стабілізації енергосистеми аварійні відключення застосовані у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Полтавській та Одеській областях.