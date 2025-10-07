Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час атаки дронів на Суми вранці 7 жовтня внаслідок вибуху був пошкоджений комунальний транспорт

Про це повідомляє Сумська МВА, передає RegioNews.

У тролейбусі вибиті близько 20 вікон. На момент атаки у салоні були шестеро пасажирів.

Постраждав один з пасажирів, йому надали допомогу на місці. Також у водійки тролейбуса гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Сумах. Ворожі дрони влучили в об’єкт цивільної інфраструктури.