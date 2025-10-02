Фото: поліція

ДТП сталася вночі 2 жовтня близько 03:40 у місті Буринь Конотопського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Hyundai i20, рухаючись вулицею Захисників України, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в бетонні плити. Від удару автомобіль перекинувся.

Внаслідок аварії на місці події загинув 20-річний пасажир. 23-річний водій і двоє дівчат-пасажирок віком 15 та 14 років отримали травми й були госпіталізовані.

Автомобіль вилучили та доставили на спеціальний майданчик.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.

Нагадаємо, 29 вересня на Київщині легковик врізався у маршрутку. Одна людина загинула, восьмеро – постраждали.