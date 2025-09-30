08:33  30 вересня
Побиття ветерана на Львівщині: поліція встановлює деталі інциденту
07:10  30 вересня
На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток
01:55  30 вересня
"Дуже складно": співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про свою дієту
30 вересня 2025, 07:24

Трагедія на Сумщині: росіяни вбили родину з двома маленькими дітьми

30 вересня 2025, 07:24
Ілюстративне фото: Новинарня
У ніч на 30 вересня російські війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, в домі проживало подружжя з двома малолітніми дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

"Це страшна й непоправна втрата для всієї громади та області. Висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблої родини", – зазначив Григоров.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки Росії на Київ у ніч на неділю, 28 вересня, загинули п'ятеро людей, серед них – 12-річна дівинка. Окрім того, ще 23 киянина дістали поранення.

