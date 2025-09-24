Иллюстративное фото

В Сумской области получили приговоры мужчины, которые разработали схему для побега за границу. В ближайшие годы они проведут за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

4 мая 2022 года пограничники остановили трех мужчин, пытавшихся пешком перейти границу в направлении РФ. Все трое были жителями Харькова. Один из них жил на территории РФ длительное время, и имеет дочь и жену. Перед началом полномасштабной войны он приехал в Украину, но не смог вернуться в семью.

У второго супруга в РФ проживает бывшая жена и дочь. По словам третьего беглеца, он познакомился в соцсетях с россиянкой и хотел поехать к ней. Эти трое мужчин на суде выступали как свидетели.

По их словам, в соцсети они увидели "услугу": бежать за границу за 400 долларов. Кроме того, двое клиентов сделали переводы средств — 6 и 20 тысяч гривен на карточку одного из перевозчиков. Остальные деньги, по их словам, давали наличными.

Организаторы схемы вину не признали. По словам первого, он неофициально зарабатывал разборкой старых домов в Великой Писаревке, как волонтер подвозил продукты питания. В тот день он просто доставлял продукты и якобы не знал, куда уезжали другие мужчины.

Второй обвиняемый заявил, что знакомый предложил ему заработать денег и только довезти людей до границы. Однако были доказательства их вины.

Суд назначил двум обвиняемым наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о схеме в Киеве, где за $3 500 женщине поставили фиктивные диагнозы, чтобы ее сын мог уехать за границу. Полиция раскрыла подробности задержания организатора и причастных врачей, а суммы залогов и взяток впечатляют.