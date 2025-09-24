На Сумщині засудили організаторів каналу для ухилянтів
На Сумщині отримали вироки чоловіки, які розробили схему для втечі за кордон. Найближчі роки вони проведуть за ґратами
Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.
4 травня 2022 року прикордонники зупинили трьох чоловіків, які намагалися пішки перейти кордон у напрямку РФ. Всі троє були жителями Харкова. Один із них жив на території РФ тривалий час, і має там доньку та дружину. Перед початком повномасштабної війни він приїхав до України, але не зміг повернутися до родини.
У другого чоловіка у РФ проживає колишня дружина та донька. За словами третього втікача, він познайомився в соцмережах з росіянкою та хотів поїхати до неї. Ці троє чоловіків на суді виступали як свідки.
За їхніми словами, в соцмережі вони побачили "послугу": втекти за кордон за 400 доларів. Крім того, двоє клієнтів зробили перекази коштів — 6 і 20 тисяч гривень на картку одного з перевізників. Решту грошей, за їх словами, давали готівкою.
Організатори схеми провину не визнали. За словами першого, він неофіційно заробляв розбиранням старих будинків у Великій Писарівці, як волонтер підвозив продукти харчування. У той день він просто доставляв продукти і нібито не знав, куди їхали інші чоловіки.
Другий обвинувачений заявив, що знайомий запропонував йому заробити грошей і лише довезти людей до кордону. Проте були докази їхньої провини.
Суд призначив двом обвинуваченим покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося про схему у Києві, де за $3 500 жінці поставили фіктивні діагнози, щоб її син міг виїхати за кордон. Поліція розкрила подробиці затримання організаторки та причетних лікарів, а суми застав і хабарів вражають.