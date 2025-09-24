16:42  24 вересня
24 вересня 2025, 17:45

На Сумщині засудили організаторів каналу для ухилянтів

24 вересня 2025, 17:45
Ілюстративне фото
На Сумщині отримали вироки чоловіки, які розробили схему для втечі за кордон. Найближчі роки вони проведуть за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

4 травня 2022 року прикордонники зупинили трьох чоловіків, які намагалися пішки перейти кордон у напрямку РФ. Всі троє були жителями Харкова. Один із них жив на території РФ тривалий час, і має там доньку та дружину. Перед початком повномасштабної війни він приїхав до України, але не зміг повернутися до родини.

У другого чоловіка у РФ проживає колишня дружина та донька. За словами третього втікача, він познайомився в соцмережах з росіянкою та хотів поїхати до неї. Ці троє чоловіків на суді виступали як свідки.

За їхніми словами, в соцмережі вони побачили "послугу": втекти за кордон за 400 доларів. Крім того, двоє клієнтів зробили перекази коштів 6 і 20 тисяч гривень на картку одного з перевізників. Решту грошей, за їх словами, давали готівкою.

Організатори схеми провину не визнали. За словами першого, він неофіційно заробляв розбиранням старих будинків у Великій Писарівці, як волонтер підвозив продукти харчування. У той день він просто доставляв продукти і нібито не знав, куди їхали інші чоловіки.

Другий обвинувачений заявив, що знайомий запропонував йому заробити грошей і лише довезти людей до кордону. Проте були докази їхньої провини.

Суд призначив двом обвинуваченим покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про схему у Києві, де за $3 500 жінці поставили фіктивні діагнози, щоб її син міг виїхати за кордон. Поліція розкрила подробиці затримання організаторки та причетних лікарів, а суми застав і хабарів вражають.

24 вересня 2025
07 серпня 2025
