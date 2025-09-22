Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені склади, будинки, школа та дитсадок
Впродовж доби росіяни здійснили майже 60 обстрілів території Сумщини, під вогонь потрапили понад 40 населених пунктів області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.
Внаслідок обстрілів поранений цивільний чоловік. Зруйновані та пошкоджені складські приміщення, багатоповерховий будинок і вантажний термінал. Постраждали також приватні оселі та легкові автомобілі, частина будівель знищена вщент.
У Сумах дрони-камікадзе влучили у складське приміщення, де травмували працівника – охоронця. Також пошкоджена житлова багатоповерхівка. Внаслідок інших атак постраждали приміщення початкової школи, дитячого садка, шість багатоповерхових будинків і близько 30 автомобілів.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які документують наслідки атак.
Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну 141-м ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 132 дрони.