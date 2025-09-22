Фото: поліція

Впродовж доби росіяни здійснили майже 60 обстрілів території Сумщини, під вогонь потрапили понад 40 населених пунктів області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Внаслідок обстрілів поранений цивільний чоловік. Зруйновані та пошкоджені складські приміщення, багатоповерховий будинок і вантажний термінал. Постраждали також приватні оселі та легкові автомобілі, частина будівель знищена вщент.

У Сумах дрони-камікадзе влучили у складське приміщення, де травмували працівника – охоронця. Також пошкоджена житлова багатоповерхівка. Внаслідок інших атак постраждали приміщення початкової школи, дитячого садка, шість багатоповерхових будинків і близько 30 автомобілів.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які документують наслідки атак.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну 141-м ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 132 дрони.