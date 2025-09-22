Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 22 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками Суми

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Один із дронів влучив у підприємство в Ковпаківському районі міста.

Попередньо відомо про одного постраждалого – охоронця підприємства. Йому надали медичну допомогу.

На місці працюють усі екстрені служби, триває обстеження території та ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, зранку 22 вересня росіяни завдали удар по Запоріжжю. Російські війська скерували на місто щонайменше п’ять авіабомб. Під приціл потрапили об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості. Внаслідок атаки загинули три людини, ще дві дістали поранення.