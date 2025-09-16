12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 14:59

У Сумах жінка вдарила співмешканця ножем у шию під час сварки

16 вересня 2025, 14:59
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала жінку після інциденту, під час якого чоловік отримав ножове поранення у квартирі на вулиці Атаманюка

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

У Сумах правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження своєму співмешканцю. Інцидент стався у квартирі на вулиці Атаманюка, куди виїхала слідчо-оперативна група після отриманого повідомлення про пораненого чоловіка.

Поліція вилучила речові докази, серед них ніж

За даними поліції, 27-річна жінка разом із 28-річним співмешканцем розпивали алкоголь. Між ними виникла сварка, під час якої жінка завдала чоловікові удар ножем у шию. Постраждалого з колото-різаним пораненням доправили до реанімаційного відділення Сумської обласної клінічної лікарні.

На місці події слідчі провели необхідні дії та вилучили докази, серед яких кухонний ніж та інші речі, що можуть мати значення для розслідування. Жінку затримали в процесуальному порядку.

Наразі їй оголошено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває, а правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту.

Раніше повідомлялося, у Сумській області чоловік намагався організувати вбивство своєї колишньої коханої. Поліція перевернула його план з ніг на голову, змусивши "кілера" повірити у фальшиву смерть жертви.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Суми ножове поранення затримання кримінал тілесні пошкодження співмешканець
В Одесі викрили групу шахраїв, які видавали себе за волонтерів та ошукували військових
16 вересня 2025, 11:13
На Житомирщині затримали агента РФ, який вчинив теракт із загибеллю людини
16 вересня 2025, 10:32
Нічний удар по Сумах: рятувальники загасили пожежу
16 вересня 2025, 08:46
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Завдали понад 3 млн грн шкоди природі: на Київщині браконьєри ловили рибу у Чорнобильській зоні
16 вересня 2025, 16:30
На Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай
16 вересня 2025, 16:25
На Кіровоградщині засудили чоловіка до 10 років за зґвалтування 13-річної дівчинки
16 вересня 2025, 15:59
Мережею шириться інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні – коментар патрульної поліції
16 вересня 2025, 15:53
Укрпошта втратила 2,5 млрд грн від початку війни – компанія на межі дефолту
16 вересня 2025, 15:40
Житель Рівненщини намагався підкупити прикордонника, щоб переправити за кордон друга
16 вересня 2025, 15:15
На Черкащині чоловік загинув після вибуху гранати, кинутої знайомим
16 вересня 2025, 15:15
На Харківщині зібрали аграріїв: у фокусі – розмінування, кредити та бронювання
16 вересня 2025, 15:07
Фальшиві документи для ухилення від служби: прикордонники викрили чергову схему на Львівщині
16 вересня 2025, 14:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »