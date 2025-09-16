Фото: Національна поліція України

Поліція затримала жінку після інциденту, під час якого чоловік отримав ножове поранення у квартирі на вулиці Атаманюка

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

У Сумах правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження своєму співмешканцю. Інцидент стався у квартирі на вулиці Атаманюка, куди виїхала слідчо-оперативна група після отриманого повідомлення про пораненого чоловіка.

Поліція вилучила речові докази, серед них ніж

За даними поліції, 27-річна жінка разом із 28-річним співмешканцем розпивали алкоголь. Між ними виникла сварка, під час якої жінка завдала чоловікові удар ножем у шию. Постраждалого з колото-різаним пораненням доправили до реанімаційного відділення Сумської обласної клінічної лікарні.

На місці події слідчі провели необхідні дії та вилучили докази, серед яких кухонний ніж та інші речі, що можуть мати значення для розслідування. Жінку затримали в процесуальному порядку.

Наразі їй оголошено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває, а правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту.

