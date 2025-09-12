Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На місцях ворожих атак у Сумах та Битицькому старостату виявили загиблих

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

У промзоні на околицях Сум під завалами виявили тіло загиблого охоронника.

"Після першого влучання БпЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник", – розповів посадовець.

Також є загиблі внаслідок ранкового ракетного удару у Битицькому старостаті Сумської громади. Попередньо, по селу росіяни випустили три ракети. Є руйнування та пошкодження у житловому секторі. Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, вранці 12 вересня російські ударні безпілотники вдарили по промисловій зоні на околиці Сум. Виникла пожежа, пошкоджені нежитлові будівлі та транспорт.