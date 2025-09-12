08:10  12 вересня
В Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ
08:30  12 вересня
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вересень
07:43  12 вересня
На Хмельниччині під час монтажу впала вишка з робітниками: один загинув, інший у лікарні
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2025, 08:57

Удари по околицям Сум та Битицькому старостату: є загиблі

12 вересня 2025, 08:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На місцях ворожих атак у Сумах та Битицькому старостату виявили загиблих

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

У промзоні на околицях Сум під завалами виявили тіло загиблого охоронника.

"Після першого влучання БпЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник", – розповів посадовець.

Також є загиблі внаслідок ранкового ракетного удару у Битицькому старостаті Сумської громади. Попередньо, по селу росіяни випустили три ракети. Є руйнування та пошкодження у житловому секторі. Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, вранці 12 вересня російські ударні безпілотники вдарили по промисловій зоні на околиці Сум. Виникла пожежа, пошкоджені нежитлові будівлі та транспорт.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна обстріли Суми дрон
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
На Львівщині 18-річний водій Mercedes на смерть збив чоловіка
12 вересня 2025, 09:54
Реконструкція можливих домовленостей: що міг привезти Путін з Аляски
12 вересня 2025, 09:40
До Києва з неанонсованим візитом приїхав принц Гаррі
12 вересня 2025, 09:27
Сили ППО знешкодили 33 із 40 БпЛА, якими росіяни атакували Україну
12 вересня 2025, 09:14
У Запоріжжі ліквідували масштабну пожежу на складі
12 вересня 2025, 08:42
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вересень
12 вересня 2025, 08:30
На Дніпропетровщині через атаки "Градів" та дронів зайнялися пожежі
12 вересня 2025, 08:19
В Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ
12 вересня 2025, 08:10
Росіяни атакували промислову зону на околиці Сум: подробиці від ОВА
12 вересня 2025, 07:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »