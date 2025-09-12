08:10  12 вересня
В Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ
08:30  12 вересня
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вересень
07:43  12 вересня
На Хмельниччині під час монтажу впала вишка з робітниками: один загинув, інший у лікарні
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2025, 06:49

Росіяни вдарили дронами по Сумах: виникла пожежа

12 вересня 2025, 06:49
Читайте также на русском языке
Фото: Кобзар
Читайте также
на русском языке

В ніч на 12 вересня у Сумах пролунали вибухи, росіяни атакували місто безпілотниками

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, передає RegioNews.

"Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, – це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню", – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо поранених або загиблих уточнюється.

Нагадаємо, 11 вересня російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ, який розташований у самому центрі Сум.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна вибух Суми дрон безпілотники
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
На Львівщині 18-річний водій Mercedes на смерть збив чоловіка
12 вересня 2025, 09:54
Реконструкція можливих домовленостей: що міг привезти Путін з Аляски
12 вересня 2025, 09:40
До Києва з неанонсованим візитом приїхав принц Гаррі
12 вересня 2025, 09:27
Сили ППО знешкодили 33 із 40 БпЛА, якими росіяни атакували Україну
12 вересня 2025, 09:14
Удари по околицям Сум та Битицькому старостату: є загиблі
12 вересня 2025, 08:57
У Запоріжжі ліквідували масштабну пожежу на складі
12 вересня 2025, 08:42
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вересень
12 вересня 2025, 08:30
На Дніпропетровщині через атаки "Градів" та дронів зайнялися пожежі
12 вересня 2025, 08:19
В Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ
12 вересня 2025, 08:10
Росіяни атакували промислову зону на околиці Сум: подробиці від ОВА
12 вересня 2025, 07:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »