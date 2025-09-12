Фото: Кобзар

В ніч на 12 вересня у Сумах пролунали вибухи, росіяни атакували місто безпілотниками

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, передає RegioNews.

"Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, – це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню", – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо поранених або загиблих уточнюється.

Нагадаємо, 11 вересня російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ, який розташований у самому центрі Сум.