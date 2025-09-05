Фото: ДСНС

Впродовж 4 вересня російські військові завдали серію ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури в Сумській області

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Виникла масштабна пожежа. Під час гасіння ворог неодноразово повторно обстрілював ділянку. На щастя, надзвичайники не постраждали, вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані.

В ніч на 5 вересня Сумську громаду росіяни атакували безпілотниками. Внаслідок влучань загорілися нежитлові будівлі. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати пожежу й не допустити поширення вогню.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО знищили 15 дронів. У Дніпрі є влучання по підприємству.