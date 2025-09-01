14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 14:33

На Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні

01 вересня 2025, 14:33
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 1 вересня, неподалік одного із сіл Середино-Будської громади на Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на мотоциклі з коляскою на ворожій міні. Ця ділянка дороги розташована поблизу кордону з Росією

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За попередніми даними, ворог міг дистанційно замінувати цю територію за допомогою дрона.

75-річного чоловіка та 76-річну жінку госпіталізували до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як неважкий. Зараз потерпілих обстежують і надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 29 серпня російські безпілотники атакували цивільні автомобілі на прикордонній території Сумської області. Під удар потрапили молоковоз і легковий автомобіль у двох селах Новослобідської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
