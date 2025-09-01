На Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 1 вересня, неподалік одного із сіл Середино-Будської громади на Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на мотоциклі з коляскою на ворожій міні. Ця ділянка дороги розташована поблизу кордону з Росією

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За попередніми даними, ворог міг дистанційно замінувати цю територію за допомогою дрона.

75-річного чоловіка та 76-річну жінку госпіталізували до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як неважкий. Зараз потерпілих обстежують і надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 29 серпня російські безпілотники атакували цивільні автомобілі на прикордонній території Сумської області. Під удар потрапили молоковоз і легковий автомобіль у двох селах Новослобідської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.