На Сумщине женщина пыталась продать собственного ребенка за $30 тысяч

фото: Национальная полиция

Следователи Сумской области завершили досудебное расследование в отношении 35-летней женщины, пытавшейся продать собственного новорожденного ребенка за 30 тысяч долларов США

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в начале 2025 года, еще во время беременности, женщина начала активно искать покупателей на своего будущего ребенка.

После рождения девочки 1 мая она договорилась передать ее жителю Белопольской общины, предложив оформление фиктивного отцовства.

По предварительным договоренностям женщина получила задаток в размере тысячи долларов США. В момент передачи основной суммы ее задержали правоохранители.

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины - как законченное покушение на торговлю малолетним ребенком.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, жительницу Харькова, которая продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов США, приговорили к 8 годам заключения.