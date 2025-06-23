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23 июня 2025, 21:26

Горе-мать из Харькова, продавшая ребенка, получила приговор

23 июня 2025, 21:26
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Фото: Нацполиция
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В Харькове суд вынес приговор женщине, которая продала младенца. В ближайшие годы она проведет на решетке

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Жительницу Харькова, которая продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов США, приговорили к 8 годам заключения.

22-летняя женщина в 2022 году родила дочь. Впоследствии она пыталась продать ребенка знакомому за 20 тысяч гривен. Правоохранители задержали ее при получении средств. На суде женщина полностью признала вину.

Напомним, ранее в Сумах женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка. Она встретилась с парой, которой предложила продать ребенка за 30 тысяч долларов США.

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