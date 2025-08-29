На Сумщині жінка хотіла продати дитину після пологів: що вирішив суд

Фото: Національна поліція

35-річну мешканку Сумської області засудили до 4 років позбавлення волі за спробу продати свою новонароджену доньку за $30 тисяч

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Слідство встановило, що на початку 2025 року, ще перебуваючи на пізньому терміні вагітності, жінка шукала покупців для своєї майбутньої дитини. Після народження дівчинки 1 травня вона погодилась передати немовля жителю Білопільської громади, запропонувавши йому оформити фіктивне батьківство.

"Продати" дитину жінка планувала за 30 тисяч доларів. Вона отримала завдаток у розмірі $1 тисяча, а під час передачі решти суми її затримали.

Обвинувачена визнала провину в суді та просила про м'якше покарання. Увесь час до винесення вироку вона перебувала під вартою.

Нагадаємо, у липні слідчі Сумської області завершили досудове розслідування стосовно 35-річної жінки та скерували справу до суду.

Раніше жительку Харкова, яка продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів США, засудили до 8 років ув'язнення.