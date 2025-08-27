В Сумах после атаки дронов – проблемы с электричеством, водой и транспортом
В ночь на 27 августа враг нанес массированный удар беспилотникам по окрестностям Сумской общины. По предварительным данным, обошлось без жертв. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры. На месте работают аварийные службы
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews.
После часа ночи в Сумах раздалось около десяти взрывов. Позже не менее трех взрывов было слышно и в Ахтырке, отметили корреспонденты Суспильного.
Информацию об атаке подтвердил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко: "Враг атаковал беспилотниками окрестности Сум. Ведутся аварийные работы из-за повреждения объекта инфраструктуры".
Как сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, попаданий в жилые кварталы нет.
Из-за частичного отсутствия электроэнергии в Сумах по городу сейчас курсируют только автобусы, сообщили в КП "Электроавтотранс".
Также в результате российской атаки все объекты КП "Горводоканал" были обесточены и переведены на аварийно-резервное питание.
В связи с этим 27 августа вода в городе будет подаваться по графику с пониженным давлением:
- с 05:00 до 10:00
- с 18:00 до 22:00.
Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения, отметили в предприятии.
Напомним, в Сумской области продолжается эвакуация из пограничных общин. За последнюю неделю выехали 47 человек, среди них девять детей. По данным главы ОВА, с начала организованной эвакуации уже покинули свои дома около 60 тысяч жителей.