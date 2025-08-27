01:55  27 августа
Тарас Тополя подал в суд на Безуглую
00:55  27 августа
Известный украинский певец присоединился к ВСУ
20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 07:11

В Сумах после атаки дронов – проблемы с электричеством, водой и транспортом

27 августа 2025, 07:11
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 27 августа враг нанес массированный удар беспилотникам по окрестностям Сумской общины. По предварительным данным, обошлось без жертв. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры. На месте работают аварийные службы

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews.

После часа ночи в Сумах раздалось около десяти взрывов. Позже не менее трех взрывов было слышно и в Ахтырке, отметили корреспонденты Суспильного.

Информацию об атаке подтвердил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко: "Враг атаковал беспилотниками окрестности Сум. Ведутся аварийные работы из-за повреждения объекта инфраструктуры".

Как сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, попаданий в жилые кварталы нет.

Из-за частичного отсутствия электроэнергии в Сумах по городу сейчас курсируют только автобусы, сообщили в КП "Электроавтотранс".

Также в результате российской атаки все объекты КП "Горводоканал" были обесточены и переведены на аварийно-резервное питание.

В связи с этим 27 августа вода в городе будет подаваться по графику с пониженным давлением:

  • с 05:00 до 10:00
  • с 18:00 до 22:00.

Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения, отметили в предприятии.

Напомним, в Сумской области продолжается эвакуация из пограничных общин. За последнюю неделю выехали 47 человек, среди них девять детей. По данным главы ОВА, с начала организованной эвакуации уже покинули свои дома около 60 тысяч жителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война транспорт вода взрыв Сумы электричество БПЛА атака повреждения
США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года
26 августа 2025, 22:29
Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36
На трассе М-14 Херсон-Николаев фиксируют атаки вражеских дронов – возможны ограничения движения
26 августа 2025, 09:18
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Больше территории Англии: в Украине заминировано уже более 139 тысяч квадратных километров
27 августа 2025, 02:30
Тарас Тополя подал в суд на Безуглую
27 августа 2025, 01:55
В Украине начали тестировать сервис базовой соцпомощи
27 августа 2025, 01:30
Известный украинский певец присоединился к ВСУ
27 августа 2025, 00:55
В Украине прогнозируют дефицит пшеницы для муки
27 августа 2025, 00:30
В Харьковской области россияне обстреляли эвакуационный автомобиль
26 августа 2025, 23:55
В Днепре водитель "подрезал" пассажирский автобус
26 августа 2025, 23:35
Тина Кароль призналась, почему у нее не сложилась личная жизнь
26 августа 2025, 23:25
В Харьковской области работница морга обворовывала погибших воинов
26 августа 2025, 23:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »