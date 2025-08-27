У Сумах після атаки дронів – проблеми з електрикою, водою і транспортом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 27 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по околицях Сумської громади. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури. На місці працюють аварійні служби

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Після 01:00 у Сумах пролунало близько десяти вибухів. Пізніше щонайменше три вибухи було чути й в Охтирці, зазначили кореспонденти Суспільного.

Інформацію про атаку підтвердив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко: "Ворог атакував безпілотниками околиці Сум. Ведуться аварійні роботи через пошкодження обʼєкта інфраструктури".

Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, влучань у житлові квартали немає.

Через часткову відсутність електроенергії у Сумах по місту наразі курсують лише автобуси, повідомили в КП "Електроавтотранс".

Також унаслідок російської атаки всі об'єкти КП "Міськводоканал" були знеструмлені й переведені на аварійно-резервне живлення.

У зв’язку з цим 27 серпня вода в місті подаватиметься за графіком із пониженим тиском:

з 05:00 до 10:00

з 18:00 до 22:00.

Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання, наголосили в підприємстві.

Нагадаємо, на Сумщині триває евакуація з прикордонних громад. За останній тиждень виїхали 47 людей, серед них – дев'ятеро дітей. За даними очільника ОВА, від початку організованої евакуації вже залишили свої домівки близько 60 тисяч мешканців.