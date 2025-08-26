На трассе М-14 Херсон-Николаев фиксируют атаки вражеских дронов – возможны ограничения движения

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска продолжают активно атаковать с помощью дронов трассу М-14, соединяющую Херсон с Николаевом. Граждан призывают воздержаться от передвижения по этому маршруту без крайней необходимости

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно.

"Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут", – подчеркнул Прокудин.

Напомним, на прошлой неделе российские войска выпустили по общинам Херсона почти 2000 беспилотников. Украинские защитники уничтожили 77% из них. По словам спикера 30-го корпуса морской пехоты, старшего лейтенанта Павла Дрогаля, оккупанты цинично атакуют гражданское население как в самом Херсоне, так и в общинах области. Всего за неделю зафиксировано 448 обстрелов и 8 авиаударов.