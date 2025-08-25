В Сумской области пограничники уничтожили 14 российских БпЛА
В Сумской области бойцы 5-го пограничного отряда уничтожили 14 вражеских беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Российский террор не прекращается. Агрессор, в День Независимости Украины, еще раз подло и цинично атаковал территорию Украины большим количеством беспилотников разных типов", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки пограничники Сумской области ликвидировали 14 вражеских беспилотников: 1 "шахед", 4 "гербера", 2 "молнии", 1 коптер и 6 FPV-дронов.
Напомним, в Сумской области простились с 47-летним пограничником, погибшим во время выполнения боевого задания.
Как сообщалось, Силы обороны Украины отвергли врага в Сумской области и продвинулись на 3,5 км.
