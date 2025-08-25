09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
02:36  25 августа
В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 11:19

В Сумской области пограничники уничтожили 14 российских БпЛА

25 августа 2025, 11:19
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Сумской области бойцы 5-го пограничного отряда уничтожили 14 вражеских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Российский террор не прекращается. Агрессор, в День Независимости Украины, еще раз подло и цинично атаковал территорию Украины большим количеством беспилотников разных типов", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки пограничники Сумской области ликвидировали 14 вражеских беспилотников: 1 "шахед", 4 "гербера", 2 "молнии", 1 коптер и 6 FPV-дронов.

Напомним, в Сумской области простились с 47-летним пограничником, погибшим во время выполнения боевого задания.

Как сообщалось, Силы обороны Украины отвергли врага в Сумской области и продвинулись на 3,5 км.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область ГПСУ война дрон атака
ПВО ночью обезвредила 76 из 104 дронов, которыми россияне атаковали Украину
25 августа 2025, 08:21
Массированная атака: в Сумах более 10 попаданий, пылают дома
25 августа 2025, 02:48
Сумщина под ударами дронов и авиабомб: разрушены дома и церковь, ранен мужчина
23 августа 2025, 17:48
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции
25 августа 2025, 11:24
В Черкасской области во время перевозки в учебный центр умер мобилизованный мужчина
25 августа 2025, 10:59
Российские дроны, КАБы и РСЗО атаковали Сумщину: есть погибший и раненые
25 августа 2025, 10:54
Украина впервые показала новую крылатую ракету, летающую на 1000 км
25 августа 2025, 10:46
Иностранные СМИ о Залужном: он мог бы стать жестким лидером, который пообещал бы украинцам "кровь, пот и слезы"
25 августа 2025, 10:38
От винила до набора для гольфа: во Львовской области таможенники изъяли незадекларированные товары на 800 тысяч гривен
25 августа 2025, 10:26
В Сумской области простились с 47-летним пограничником
25 августа 2025, 10:15
Полицейские задержали 25-летнего жителя Одесской области по подозрению в убийстве знакомого
25 августа 2025, 10:05
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
25 августа 2025, 09:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »