В Сумской области пограничники уничтожили 14 российских БпЛА

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Российский террор не прекращается. Агрессор, в День Независимости Украины, еще раз подло и цинично атаковал территорию Украины большим количеством беспилотников разных типов", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки пограничники Сумской области ликвидировали 14 вражеских беспилотников: 1 "шахед", 4 "гербера", 2 "молнии", 1 коптер и 6 FPV-дронов.

Напомним, в Сумской области простились с 47-летним пограничником, погибшим во время выполнения боевого задания.

Как сообщалось, Силы обороны Украины отвергли врага в Сумской области и продвинулись на 3,5 км.