На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Російський терор не припиняється. Агресор, у День Незалежності України, вкотре підло і цинічно атакував територію України великою кількістю безпілотників різних типів", – йдеться у повідомленні.

За минулу добу прикордонники на Сумщині ліквідували 14 ворожих безпілотників: 1 "шахед", 4 "гербери", 2 "молнії", 1 коптер та 6 FPV-дронів.

