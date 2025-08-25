09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
02:36  25 серпня
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
25 серпня 2025, 11:19

На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА

25 серпня 2025, 11:19
фото: ДПСУ
У Сумській області бійці 5-го прикордонного загону знищили 14 ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Російський терор не припиняється. Агресор, у День Незалежності України, вкотре підло і цинічно атакував територію України великою кількістю безпілотників різних типів", – йдеться у повідомленні.

За минулу добу прикордонники на Сумщині ліквідували 14 ворожих безпілотників: 1 "шахед", 4 "гербери", 2 "молнії", 1 коптер та 6 FPV-дронів.

Нагадаємо, на Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником, який загинув під час виконання бойового завдання.

Як повідомлялось, Сили оборони України відкинули ворога на Сумщині і просунулися на 3,5 км.

Сумська область ДПСУ війна дрон атака
25 серпня 2025
07 серпня 2025
