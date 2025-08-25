На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
У Сумській області бійці 5-го прикордонного загону знищили 14 ворожих безпілотників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Російський терор не припиняється. Агресор, у День Незалежності України, вкотре підло і цинічно атакував територію України великою кількістю безпілотників різних типів", – йдеться у повідомленні.
За минулу добу прикордонники на Сумщині ліквідували 14 ворожих безпілотників: 1 "шахед", 4 "гербери", 2 "молнії", 1 коптер та 6 FPV-дронів.
Нагадаємо, на Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником, який загинув під час виконання бойового завдання.
Як повідомлялось, Сили оборони України відкинули ворога на Сумщині і просунулися на 3,5 км.
ППО вночі знешкодила 76 із 104 дронів, якими росіяни атакували УкраїнуВсі новини »
25 серпня 2025, 08:21Масована атака: у Сумах понад 10 влучань, палають будинки
25 серпня 2025, 02:48Сумщина під ударами дронів і авіабомб: зруйновані будинки та церква, поранений чоловік
23 серпня 2025, 17:48
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
25 серпня 2025, 10:59Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого
25 серпня 2025, 10:05Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »