В Сумской области простились с 47-летним пограничником

Жизнь 47-летнего Александра Горбунова оборвалась 22 августа 2025 во время выполнения боевого задания по охране и обороне государственной границы на Сумщине. Его с войны не дождались жена, дочь и мать.

"Сержант Александр Горбунов навсегда останется в памяти родных, друзей, собратьев как мужественный воин, преданный сын Украины, заботливый отец и искренний и светлый человек. Он навсегда остался верен присяге и собратьям!", - вспоминают об Александре Горбунове его собратья, родные и близкие.

