В Сумской области простились с 47-летним пограничником
Пограничники простились с павшим побратимом Александром Горбуновым
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Жизнь 47-летнего Александра Горбунова оборвалась 22 августа 2025 во время выполнения боевого задания по охране и обороне государственной границы на Сумщине. Его с войны не дождались жена, дочь и мать.
"Сержант Александр Горбунов навсегда останется в памяти родных, друзей, собратьев как мужественный воин, преданный сын Украины, заботливый отец и искренний и светлый человек. Он навсегда остался верен присяге и собратьям!", - вспоминают об Александре Горбунове его собратья, родные и близкие.
Напомним, Силы обороны Украины отвергли врага в Сумской области и продвинулись на 3,5 км. Об этом свидетельствуют данные DeepState.
Массированная атака: в Сумах более 10 попаданий, пылают домаВсе новости »
25 августа 2025, 02:48Сумщина под массированной атакой дронов: зафиксированы попадания и пожары
25 августа 2025, 02:04Сумщина под ударами дронов и авиабомб: разрушены дома и церковь, ранен мужчина
23 августа 2025, 17:48
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции
25 августа 2025, 11:24В Сумской области пограничники уничтожили 14 российских БпЛА
25 августа 2025, 11:19В Черкасской области во время перевозки в учебный центр умер мобилизованный мужчина
25 августа 2025, 10:59Российские дроны, КАБы и РСЗО атаковали Сумщину: есть погибший и раненые
25 августа 2025, 10:54Украина впервые показала новую крылатую ракету, летающую на 1000 км
25 августа 2025, 10:46Иностранные СМИ о Залужном: он мог бы стать жестким лидером, который пообещал бы украинцам "кровь, пот и слезы"
25 августа 2025, 10:38От винила до набора для гольфа: во Львовской области таможенники изъяли незадекларированные товары на 800 тысяч гривен
25 августа 2025, 10:26Полицейские задержали 25-летнего жителя Одесской области по подозрению в убийстве знакомого
25 августа 2025, 10:05Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
25 августа 2025, 09:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все блоги »