21 серпня 2025

Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю

Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...