Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Спасатели попали под российский обстрел во время тушения пожара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, утром 16 августа российский беспилотник атаковал спасателей в прифронтовом населенном пункте Запорожской области.

Удар произошел как раз в тот момент, когда они ликвидировали пожар на территории складского помещения.

В результате атаки был поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Напомним, в Запорожской области село месяц живет без света из-за обстрелов. Его жители боятся принудительной эвакуации.