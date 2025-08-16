Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области

09:49  16 августа
16 августа 2025, 09:49

иллюстративное фото: из открытых источников
Спасатели попали под российский обстрел во время тушения пожара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, утром 16 августа российский беспилотник атаковал спасателей в прифронтовом населенном пункте Запорожской области.

Удар произошел как раз в тот момент, когда они ликвидировали пожар на территории складского помещения.

В результате атаки был поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Напомним, в Запорожской области село месяц живет без света из-за обстрелов. Его жители боятся принудительной эвакуации.

