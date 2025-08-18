За сутки ВСУ ликвидировали около 1000 россиян
За прошедшие сутки, 17 августа, Силы обороны Украины уничтожили 940 российских захватчиков, пять боевых бронированных машин и 43 артиллерийские системы врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил решение о выплате единовременного пособия в размере 15 млн грн семьям погибших в плену военнослужащих.
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32Украинцев предупреждают о начале миграции летучих мышей: что делать, если животные попали в жилище
18 августа 2025, 11:25В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
18 августа 2025, 11:15В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14Итоги и последствия встречи на Аляске: борьба за влияние на Трампа продолжается
18 августа 2025, 10:57Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52Сбывали кокаин в Киеве и Одессе во время комендантского часа: задержана банда наркодельцов
18 августа 2025, 10:38Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 140 беспилотниками: ПВО обезвредила 88 дронов
18 августа 2025, 10:17На Волыни в результате ДТП погиб мотоциклист
18 августа 2025, 10:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
