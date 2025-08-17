Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела загорелся жилой дом на двух хозяев. Огонь охватил около 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

"К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались подразделения ГСЧС, в том числе медики и офицер-спасатель общины. Помощь оказывала и техника местного сельхозпредприятия", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили по городу около 17:00, попав по Железнодорожному микрорайону.