Россияне атаковали дома в Харьковской области
Днем 17 августа русские войска атаковали Харьковскую область. Оккупанты ударили дронами по селу Подсреднее
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрела загорелся жилой дом на двух хозяев. Огонь охватил около 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
"К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались подразделения ГСЧС, в том числе медики и офицер-спасатель общины. Помощь оказывала и техника местного сельхозпредприятия", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, ранее российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили по городу около 17:00, попав по Железнодорожному микрорайону.
