Удар по Сумам: в сети показали видео последствий

фото: ГСЧС

Россияне в пятницу, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум беспилотником. Спасатели ликвидировали пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области в Facebook.

В ГСЧС отметили, что из-за российского удара на объекте гражданской инфраструктуры начался пожар.

"В настоящее время все очаги горения ликвидированы", - отметили в ведомстве.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, 15 августа россияне ударили по центральному рынку в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.