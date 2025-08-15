21:24  15 августа
Удар по Сумам: в сети показали видео последствий
20:14  15 августа
Выходные в Украине будут жаркими
19:25  15 августа
В Закарпатье пассажирские вагоны сошли с рельсов: что известно
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 21:24

Удар по Сумам: в сети показали видео последствий

15 августа 2025, 21:24
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Россияне в пятницу, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум беспилотником. Спасатели ликвидировали пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области в Facebook.

В ГСЧС отметили, что из-за российского удара на объекте гражданской инфраструктуры начался пожар.

"В настоящее время все очаги горения ликвидированы", - отметили в ведомстве.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, 15 августа россияне ударили по центральному рынку в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Сумы ГСЧС видео дрон атака
Утренняя атака РФ на Сумщине: дрон попал в авто, погиб гражданский
15 августа 2025, 11:50
Россияне ударили по АЗС на Сумщине: есть пострадавший
15 августа 2025, 08:06
На Сумщине обезвредили 50-килограммовую боевую часть российского дрона, упавшего в поле
15 августа 2025, 05:26
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
В Днепре завершают строительство подземной школы
15 августа 2025, 22:35
В Украине подорожала дыня
15 августа 2025, 22:30
Украина вернула из российской оккупации еще троих детей
15 августа 2025, 22:09
На Аляске стартуют переговоры Трампа и Путина (онлайн)
15 августа 2025, 22:02
В Украине резко подешевели арбузы
15 августа 2025, 21:48
Британия глава отправить своих военных в Украину после соглашения о перемирии с РФ
15 августа 2025, 21:45
Украина выплатит по 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену
15 августа 2025, 21:33
ВСУ остановили прорыв фронта в Донецкой области
15 августа 2025, 21:12
В Харьковской области директора санатория подозревают в хищении почти 80 млн грн
15 августа 2025, 20:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »