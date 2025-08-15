Удар по Сумам: в сети показали видео последствий
Россияне в пятницу, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум беспилотником. Спасатели ликвидировали пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области в Facebook.
В ГСЧС отметили, что из-за российского удара на объекте гражданской инфраструктуры начался пожар.
"В настоящее время все очаги горения ликвидированы", - отметили в ведомстве.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Напомним, 15 августа россияне ударили по центральному рынку в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
