11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
18 серпня 2025, 07:33

Росія атакувала Сумську громаду чотирма ударними БпЛА: спалахнула пожежа

18 серпня 2025, 07:33
Фото: Сумська ОВА
Цієї ночі, 18 серпня, російські війська атакували Сумську громаду, застосувавши щонайменше чотири ударні БпЛА

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, ворожі дрони влучили по об'єктах цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа — горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює роботу рятувальників.

За попередніми даними, обійшлося без жертв. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, росіяни у п'ятницю, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум безпілотником. У ДСНС зазначили, що через російський удар на об'єкті цивільної інфраструктури почалася пожежа. Рятувальни оперативно її ліквідували.

16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
07 серпня 2025
