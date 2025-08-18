Росія атакувала Сумську громаду чотирма ударними БпЛА: спалахнула пожежа

Фото: Сумська ОВА

Цієї ночі, 18 серпня, російські війська атакували Сумську громаду, застосувавши щонайменше чотири ударні БпЛА

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, ворожі дрони влучили по об'єктах цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа — горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює роботу рятувальників.

За попередніми даними, обійшлося без жертв. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, росіяни у п'ятницю, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум безпілотником. У ДСНС зазначили, що через російський удар на об'єкті цивільної інфраструктури почалася пожежа. Рятувальни оперативно її ліквідували.