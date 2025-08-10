16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
UA | RU
UA | RU
10 августа 2025, 11:16

ВСУ освободили Безсаловку в Сумской области: сколько потерь понес враг

10 августа 2025, 11:16
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Силы обороны Украины успешно освободили населенный пункт Безсаловка, расположенный в Сумской области, от российских оккупантов

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

В ходе операции украинские военные полностью очистили территорию от противника, восстановив контроль над селом.

В освобождении Безсаловки участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боевых действий Вооруженные Силы Украины уничтожили 18 военнослужащих российской армии. Эти потери существенно ослабили обороноспособность врага в этом районе.

Командование ВСУ подчеркивает, что операции по освобождению оккупированных территорий продолжаются. Украинские военные упорно работают над тем, чтобы восстановить суверенитет и безопасность каждого уголка государства. Их действия способствуют приближению долгожданного мира и стабильности для Украины.

Напоминаем, что сегодня утром в Сумах произошло попадание беспилотника по зданию областной администрации. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ Сумская область освобождение оккупанты боевые потери бой
Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами: зафиксировано более 30 попаданий
09 августа 2025, 13:00
Минус 940 окупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ
09 августа 2025, 09:21
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
08 августа 2025, 18:51
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В результате взрыва мины в Одесской области погибли три человека, - комментарий правоохранительных органов
10 августа 2025, 13:32
Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области: есть раненые
10 августа 2025, 13:05
В Одесской области на берегу Затоки произошел взрыв мины, есть пострадавшие
10 августа 2025, 12:41
Финансирование интеграции в Финляндии могут сократить: что это означает для украинских беженцев
10 августа 2025, 12:03
Враг нанес удар по крыше здания Сумской ОГА: что известно об утренней атаке
10 августа 2025, 10:59
Женщина выпала из окна 9-го этажа в Луцке: подробности происшествия
10 августа 2025, 10:44
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 10:11
Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов в результате обстрелов в Днепропетровской области
10 августа 2025, 09:32
Ночная атака дронов на Синельниково: разрушенные дома и инфраструктура
10 августа 2025, 09:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »