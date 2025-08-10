Фото: иллюстративное

Силы обороны Украины успешно освободили населенный пункт Безсаловка, расположенный в Сумской области, от российских оккупантов

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

В ходе операции украинские военные полностью очистили территорию от противника, восстановив контроль над селом.

В освобождении Безсаловки участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боевых действий Вооруженные Силы Украины уничтожили 18 военнослужащих российской армии. Эти потери существенно ослабили обороноспособность врага в этом районе.

Командование ВСУ подчеркивает, что операции по освобождению оккупированных территорий продолжаются. Украинские военные упорно работают над тем, чтобы восстановить суверенитет и безопасность каждого уголка государства. Их действия способствуют приближению долгожданного мира и стабильности для Украины.

Напоминаем, что сегодня утром в Сумах произошло попадание беспилотника по зданию областной администрации. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.