16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
12:12  09 серпня
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
10 серпня 2025, 11:16

ЗСУ звільнили Безсалівку на Сумщині: скільки втрат зазнав ворог

10 серпня 2025, 11:16
Фото: ілюстративне
Сили оборони України успішно звільнили населений пункт Безсалівка, що розташований у Сумській області, від російських окупантів

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Під час операції українські військові повністю очистили територію від противника, відновивши контроль над селом.

У звільненні Безсалівки брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. У ході бойових дій Збройні Сили України знищили 18 військовослужбовців російської армії. Ці втрати суттєво послабили обороноздатність ворога в цьому районі.

Командування ЗСУ наголошує, що операції із звільнення окупованих територій тривають. Українські військові наполегливо працюють над тим, щоб відновити суверенітет і безпеку кожного куточка держави. Їхні дії сприяють наближенню довгоочікуваного миру і стабільності для України.

Нагадуємо, що сьогодні вранці у Сумах сталося влучання безпілотника по будівлі обласної адміністрації. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

ЗСУ Сумська область звільнення окупанти бойові втрати бій
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
