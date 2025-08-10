Фото: ілюстративне

Сили оборони України успішно звільнили населений пункт Безсалівка, що розташований у Сумській області, від російських окупантів

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Під час операції українські військові повністю очистили територію від противника, відновивши контроль над селом.

У звільненні Безсалівки брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. У ході бойових дій Збройні Сили України знищили 18 військовослужбовців російської армії. Ці втрати суттєво послабили обороноздатність ворога в цьому районі.

Командування ЗСУ наголошує, що операції із звільнення окупованих територій тривають. Українські військові наполегливо працюють над тим, щоб відновити суверенітет і безпеку кожного куточка держави. Їхні дії сприяють наближенню довгоочікуваного миру і стабільності для України.

Нагадуємо, що сьогодні вранці у Сумах сталося влучання безпілотника по будівлі обласної адміністрації. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.