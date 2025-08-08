Иллюстративное фото

Российские военные атаковали школьника в Херсоне. В момент атаки мальчик просто шел по улице

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, российские военные сбросили взрывчатку с дрона на 13-летнего мальчика. Ребенок в момент атаки просто шел по улице. В результате атаки врага мальчик получил взрывную травму, обломочные ранения ноги и руки.

"Пострадавший доставлен в больницу. Наши медики оказывают ребенку всю необходимую помощь", - сообщил председатель ОВА.

Напомним, что 3 августа российские оккупанты атаковали Херсон дроном-камикадзе. Под удар попала 23-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с взрывной травмой.