18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 18:51

В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка

08 августа 2025, 18:51
Иллюстративное фото
Российские военные атаковали школьника в Херсоне. В момент атаки мальчик просто шел по улице

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, российские военные сбросили взрывчатку с дрона на 13-летнего мальчика. Ребенок в момент атаки просто шел по улице. В результате атаки врага мальчик получил взрывную травму, обломочные ранения ноги и руки.

"Пострадавший доставлен в больницу. Наши медики оказывают ребенку всю необходимую помощь", - сообщил председатель ОВА.

Напомним, что 3 августа российские оккупанты атаковали Херсон дроном-камикадзе. Под удар попала 23-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с взрывной травмой.

08 августа 2025
