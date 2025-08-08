В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
Российские военные атаковали школьника в Херсоне. В момент атаки мальчик просто шел по улице
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Александра Прокудина, российские военные сбросили взрывчатку с дрона на 13-летнего мальчика. Ребенок в момент атаки просто шел по улице. В результате атаки врага мальчик получил взрывную травму, обломочные ранения ноги и руки.
"Пострадавший доставлен в больницу. Наши медики оказывают ребенку всю необходимую помощь", - сообщил председатель ОВА.
Напомним, что 3 августа российские оккупанты атаковали Херсон дроном-камикадзе. Под удар попала 23-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с взрывной травмой.
Вражеские дроны ночью ударили по Одесщине: возник пожар, пострадал охранник АЗСВсе новости »
08 августа 2025, 09:15РФ ночью атаковала Украине 108 "Шахедами" и реактивными дронами: как отработала ПВО
08 августа 2025, 08:29Двое погибших на Запорожье: оккупанты нанесли более 500 ударов за сутки
08 августа 2025, 08:12
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Одесской области 12-летний мальчик устроил ДТП на мотоцикле
08 августа 2025, 19:41В Запорожье начали эвакуацию осужденных
08 августа 2025, 19:11В Украине не будут вводить санкции против российских издательств
08 августа 2025, 18:59РФ ударила по нефтебазе компании SOCAR в Одесской области
08 августа 2025, 18:51В Сумской области раскрыли масштабную коррупционную схему: 18 подозреваемых и ущерб более 19 млн грн
08 августа 2025, 18:14США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине: что известно
08 августа 2025, 18:05Актуальные вакансии в Харьковской области: предложения с зарплатой до 50 тыс. грн, которые стоит рассмотреть
08 августа 2025, 17:50Двое подростков повредили спортивное сооружение в Тернопольской области
08 августа 2025, 17:49В Киеве простились с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
08 августа 2025, 17:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все блоги »