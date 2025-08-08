06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 07:14

Росіяни вночі атакували Сумщину: пошкоджені багатоповерхівки та авто, є постраждалий

08 серпня 2025, 07:14
Фото: ОВА
Вночі 8 серпня російські військові атакували Сумщину ударними безпілотниками. На щастя, обійшлося без загиблих

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок атаки у Сумській громаді пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Постраждав 54-річний чоловік, він лікується амбулаторно.

У Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.

Очільник ОВА зазначив, що власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу.

"Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються. Працюють рятувальники та комунальні служби, триває ліквідація наслідків", – написав посадовець.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські війська завдали удару дронами по мирних населених пунктах Київщини. Під прицілом опинився Бучанський район області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки та дівчина-підліток.

